VIDEO | Helir-Valdor Seeder: minu teada ei koosta praegu keegi uut valitsust

Eelmisel aastal toetasid sotsiaaldemokraadid riigikogu esimehena Jüri Ratast sel korral aga ühiselt teiste opositsioonierakondadega Seedrit. Seedri sõnul leppisid EKRE, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid kokku, et ühise kandidaadina esitatakse tema, sest leiti, et ta seob kõiki parteisid. “Teades küll ette, et suure tõenäosusega koalitsioon jääb endale kindlaks ja nad toetavad koalitsiooni kandidaati. See oli rohkem demokraatia üleval hoidmise eesmärgil, et oleks mingi valik,” rääkis Seeder enda kandidatuurist.