VIDEO | Jüri Ratas: sõjapõgenike abistamise kõrval ei tohi unustada eestlaste toimetulekut, energiakriis vajab riigi otsuseid

Kuus inimest ei valinud salajasel hääletusel kumbagi riigikogu esimehe kandidaati. Kas oleks põhjust arvata, et need võisid olla koalitsiooni saadikud? "Mina mingit nõiajahti siin tegema ei hakka ja ei saagi teha. Riigikogu saadik on oma mandaadis vaba," ütles Ratas.

Keskerakonna toetus on juba mõnda aega olnud madal ja langustrendis. Ratase sõnul on Keskerakond kasutanud kriise enda jaoks õigesti ning teinud põhimõttelisi otsuseid.

"Me töötame päris tugevasti sellega, mis on meie põhisõnumid ja ideoloogilised sõnumid ja ma arvan, et see kõik kokku annab Keskerakonnale tugeva toetuse Eesti elanikkonna poolt," märkis ta.