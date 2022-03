Ukraina sõda | Noorteinfoportaal Teeviit küsib ja Kersti Kaljulaid vastab

Me peame alustama Gruusia sõjast, see kõik on üks sündmusteahel: Gruusia sõda, Krimmi okupeerimine ja see, mida me näeme täna. Kahjuks on nii, et vabad inimesed vabas maailmas usuvad heasse. Seetõttu ei järgnenud ka Gruusia osalisele okupeerimisele neid meetmeid, mida me täna näeme. Tagantjärele tarkus on muidugi täppisteadus, kuid on võimalus, et asjad oleksid ajaloos võinud minna paremini, kui tollel ajal oleks väga karmilt reageeritud. Üks meie vaba maailma nõrkusi on kahjuks see, et me usume, et ka teine pool, isegi kui ta ei jaga meie demokraatlikke väärtusi, on siiski ratsionaalne, humanistlik ja mõistab, et mitte miski ei õigusta neid tohutuid kannatusi, mida me täna Ukrainas näeme.

Minu arust ei ole see Ukraina ja Venemaa vaheline konflikt. Venemaa on pikka aega püüdnud lääneriikidele selgeks teha, et reeglitepõhine maailmakord neile ei sobi. Nemad tahavad jõupõhist maailmakorda. Sellist, kus suured otsustavad nõrgemate üle. Sellele, miks Venemaa juhtkonnal on selline vajadus, ei ole ratsionaalset selgitust.

Lisaks on oluline teada: see kõik väärib kunagi arutelu kohtus, sest see kõik ei vasta mitte kuidagi rahvusvahelisele õigusele. Need inimesed, kes selle sõja valla päästsid, kes pommitavad linnadest lahkuvaid tsiviilisikuid, kes lubavad avada turvalisi koridore, kuid sõna ei pea, või lubavad lahkuda ainult ida suunas, mis, nagu iga eestlane teab, on tegelikult küüditamine, on kurjategijad. See on selge. Aga miks nad sellise tee valisid, see ei ole selge.

Ma pean meie kuulajaid kurvastama, ma ei tea seda. Ma arvan, et mitte keegi ei oska öelda, mis on see kaalutlus, peale soovi likvideerida Ukraina rahva õigus määrata ise oma tulevikku. Kindlasti on osa sellest põhjusest ka väga suur ja traagiline valearvestus.

NATO on kaitseorganisatsioon. NATO, oma põhikirja järgi, ei opereeri kunagi ründetegevusel. See on loodud ainult selleks, et pakkuda kaitset. Eile oli mul just võimalus osaleda ühes BBC raadiosaates koos Yana Toomiga, kes samuti ütles, et ta oli varem NATO suhtes skeptiline. Ma tegelikult tean, mis on need põhjendused, mida inimesed täiesti ratsionaalselt on püüdnud tuua. On osutatud väga palju näiteks Soomele: Soome on neutraalne riik, kes on suutnud hoida oma iseseisvust, jäädes neutraalseks läbi kogu külma sõja.

Vähemalt vene keelt kõnelevate noorte seas olen ma tähele pannud, et neil võib olla vale arusaam sellest, mida NATO teeb ja miks on hea, et me sinna kuulume. Võib-olla on hea, et meil ei ole enam seda Vene uudistevoogu, mida noored ja nende vanemad tarbisid, sest just sealt nende vale arusaam võiski pärineda.

Te juba ütlesite, et NATO tegeleb sellega, et meil oleks Eestis turvaline. On aga palju noori, kes on NATOsse kuulumise vastu. Kas te saaksite aga selgitada, miks NATOsse kuulumine meile veel kasulik on?

Sellel ei ole lihtsalt mingisugust lepingulist katet, vaid selle taga on ohuhinnang. Me oleme näinud, et NATO ohuhinnang on muutunud pärast Krimmi okupeerimist. Eestisse on tulnud juurde ka välisvägesid. Nende siia tulnud vägede toel, viies läbi õppusi, koos harjutades, on NATO õppinud, kuidas kaitsta oma idatiiba. Ja täna me näeme, et väga kiiresti on astutud samme selleks, et meie heidutushoiak muuta tõsiseks kaitsehoiakuks. Sellega tegeleb NATO iga päev ja see on põhjus, miks täna on Eestis turvaline. See on vägagi usutav heidutus, mida NATO pakub oma idatiivale, ja sellepärast olgem õnnelikud, rahulikud ja tänulikud. Kuid katsugem aidata ka neid, kellel on läinud väga palju halvemini.

Just nimelt sellepärast, et NATO riikidele, kellelt seda sekkumist kõige rohkem ju oodatakse ja kes võiksid olla ka ainsad, kellele see tehniliselt ja füüsiliselt oleks võimalik, on kehtiv NATO leping. Selle lepingu kõige tähtsam osa on NATO liikmesriikide territoriaalse terviklikkuse kaitse. Ei tehta ühtegi sammu, mis võiks tõsta riski sellele territoriaalsele terviklikkusele. Täna on üsna selge, et astudes Venemaaga sõtta Ukraina pärast, tõuseks see risk NATO liikmesriikidele. Võib-olla teeks see sekkumine viieteist või kahekümne aasta perspektiivis paradoksaalsel moel Euroopa turvalisemaks. Aga me ei tea seda. Sellepärast jääme me kindlaks kokkulepitule ja see kokkulepitu on see, et me teeme kõik, et need riskid NATO liikmesriikidele endile oleksid võimalikult madalad.

Tänaseks on tõestatud see, mida Lennart Meri, Mart Laar, Siim Kallas, väga paljud Eesti poliitikud üheksakümnendatel meile rõhutasid: Venemaa nõrkus on ajutine, leppimine Balti riikide iseseisvusega, leppimine teiste oma naabrite iseseisvuse ja iseseisva suuna valikuga võib olla ajutine. Muide, mina ka arvasin 90. aastatel, et Boriss Jeltsin, kes aitas kaasa meie iseseisvumisele, on loomas riiki, mis on tavaline Euroopa riik. Meil ei olnud ühtegi põhjust teisiti arvata ja parafraseerides siin Vladimir Vladimirovitši, siis minu jaoks on see 21. sajandi kõige suurem pettumus, et Venemaaga läks nii, nagu läks.

Nendele noortele, kes täna küsivad, kas NATOsse kuulumine on Eesti jaoks olnud mõistlik valik, soovitaks ma esiteks vaadata Soomes järsult muutunud toetusnumbreid NATOsse kuulumise osas. Ja teiseks lugeda Sofi Oksase artiklit, mis ilmus paar nädalat tagasi Postimehes. Oksase artikkel näitab, mis oli see hind Soomele külma sõja ajal, et jääda iseseisvaks neutraalse riigina. See oli väga tugev enesetsensuur, väga tugev leppimine nende narratiividega, mida Nõukogude Liit esitas. See ei olnud tegelikult täielik vaimne vabadus. Majandusvabadus küll oli, aga mõtleme näiteks ka sellele, miks astus Soome Euroopa Liitu alles 95. aastal? Kõigest üheksa aastat enne Eestit, pärast seda, kui Nõukogude Liit oli lagunenud. Ehk et see vabadus neutraalse riigina oli näilisem, kui me omal ajal arvasime. Täna me teame, et tõenäoliselt on praegune Venemaa režiim isegi vähem sõnapidav kui Helsingi lõppaktile alla kirjutanud Nõukogude Liit 75. aastal. See nähtub otseselt ka neutraalsete riikide kodanike vaadetes NATOsse kuulumisele.

See kõlab külmalt, julmalt ja tehniliselt, aga me peame natukene ka mõtlema, kas nendel riikidel, kes täna ei kuulu Euroopa Liitu ja NATOsse, kuid asusid meiega samamoodi iseseisvale teele üheksakümnendate alguses, äkki siiski jäi midagi tegemata. Kas neil jäi loomata näiteks õigusriik selleks, et nad saaksid läheneda Euroopa Liidule ja seejärel NATOle piisava kiirusega? See ühelt poolt tõestab ära selle, et meie esimesel presidendil Lennart Meril, kes iga aasta 24. veebruaril meie poliitikuid tagant kihutas, oli õigus. Ja teiselt poolt seletab ära ka selle, miks mõned riigid täna ei ole nii hästi kaitstud, nagu meie oleme. See on kole. Ja me teeme kõik, mis me saame, et Ukrainat aidata. Aidata kõigega, millega on võimalik: relvastuse, humanitaarabi, diislikütusega, kõigega. Aga seda ühte joont ei saa nüüd, kui sõda on lahti, ületada. See oluline joon jäi ületamata üheksakümnendatel sellel hetkel, kui ajaloos oli see aken lahti.

Kas see on ka see põhjus, miks me saame siin Eestis ennast turvaliselt tunda? Paljud noored kardavad tegelikult, et sõda tuleb siia ja midagi juhtub.

Ei tule. Praeguse teadmise järgi ei ole see isegi võimalik. Meie kaitseväe juhataja ja kõik kaitseväelased on öelnud, et meie piiride taga ei ole vägesid. Ja see on üsna huvitav, sest Venemaa püüdis väga kaua õigustada oma Ukraina poliitikat, mis nüüd on üle läinud sõjaks, sellega, et ta kardab NATO vägesid oma kõhu all. Kui Venemaa tõepoolest ei valetaks ja kardaks NATO vägesid oma piiridel, siis ei oleks praegu NATO piiritagune Norrast kuni alla Poolani tühi. See näitab tegelikult, et Venemaa valetas. Ta ei ole kunagi kartnud. Ta teab väga hästi, mis on õigusriikide piirangud. Piirangud on seotud rahvusvahelise õigusega ja meie seda rahvusvahelist õigust austame. Seda on Venemaa tegelikult alati teadnud. Seega tehniliselt oleme me praegu kaitstud.