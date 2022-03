Tõhus e-pood: seitse ühe hoobiga

E-poodnikuna soovid, et klient paneb kauba ostukorvi, maksab kõige eest mugavalt nagu harjumuspärases kodupangas, saab paki ruttu kätte ja tuleb rahulolevana järgmine kord jälle poodlema. Samas soovid ka, et raha laekuks sinu ettevõtte kontole kiiresti ning et su maksete haldamine oleks lihtne ja turvaline.

Tea, et need soovid on võimalik realiseerida pangalingi teenuse kaudu – ühe pangalingi lepinguga saad makseid vastu võtta lisaks Swedbanki klientidelt veel seitsme Balti suurema panga klientidelt. Pangalinki koos makse algatamise teenusega kasutab juba päris suur hulk meie ärikliente, teiste seas ka puitpelleti tootja ja müüja Warmeston OÜ.

Kiirem ja automaatsem müügiprotsess

Warmestoni müügijuhi Kersti Sikki sõnul otsis ettevõte uuele e-poele www.apellet.ee maksete lahendust ja leidis Swedbanki pangalingi makse algatamise teenuse näol neile kõige sobivama. „Enam ei ole vaja omada erinevates pankades eraldi kontosid ja lepinguid, piisab vaid ühest lepingust Swedbankis. Lahendus võimaldab algatada makseid olenemata sellest, millises pangas meie kliendil konto parasjagu on,“ sõnas ta. Samuti mängis valiku tegemisel oma osa see, et teenust on kliendil lihtne kasutada, et vähemalt pooled A-pelleti tellijatest on Swedbanki kliendid ning et pank pakub operatiivset ja professionaalset kliendituge.

Sikk lisas, et pangalink muutub makseviisina järjest populaarsemaks ka äriklientide seas, sest see on usaldusväärne, turvaline ja mugav. „Pangalingi kaudu maksmisel saab klient ostukinnituse oma meilile sekundite jooksul, arve alusel tellides aga alles siis, kui raamatupidamine on laekumised kontrollinud ja tellimusega ühendanud, mistõttu võib tagasiside saabuda alles tunde hiljem.“