OTSEBLOGI | Ukraina: Venemaa kuuest pealetungisuunast on alles jäänud kaks ja pool

„Nad ei tõmba vägesid tagasi, aga neil oli kuus operatsioonisuunda ja nüüd on ainult kolm. See näitab, et oma jõu ära kulutanud... Nad on kokku kasutanud 97 pataljoni taktikalist gruppi, see tähendab üle 130 000 inimese lahingkoosseisust, ja kokku 200 000. Neist 15 000 on täielikult hävitatud ja 18 000 on võitlusvõimetud. Kuskil 60 000 on seotud lahingutega,” rääkis Arestovõtš.