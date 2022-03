NULA PODCAST | "Kõnnime koos" juhitud grupid innustavad laiskusest võitu saama ja õue jalutama minema

Vähene liikumine on väga tõsine probleem, kuid seda ei teadvustata piisavalt tõsiselt. Üha enam tööd tehakse arvuti taga istudes ja loomulikku jalgsi liikumist on jäänud oluliselt vähemaks. Rahvastiku terviseandmeid vaadates on olukord suisa hull. Kolmandik Eesti inimestest liigub päevas aktiivselt vähem kui 15 minutit ning iga viies täiskasvanu Eestis on rasvunud ega leia motivatsiooni liikumisega alustamiseks. Vähene liikumine ja ülekaal on probleem ka noorte seas ja laste liikumisaktiivsus on vähenenud just õuesoleku arvelt.