SUUR KAART | Purustused, varemed, surm. Vaata kaardilt, millist hävingut külvab Vene armee Ukraina linnades

Kiievis on tehtud ettevalmistusi linnalahinguks: kindlustatud on kesklinna esindusväljakut, sõjaväelased võtavad positsioone sisse. Põgenikke võtab vastu supiköök sooja toiduga. Kes elanikest pole põgenenud, on varjul keldrites ja varjendites. Teletorn oli üks esimestest, mis sai tabamuse.

Bušõvis sai kultuurimaja pommitatud juba märtsi alguses; Brovarõ tänavatel sai aga näha, kuidas hävitati ka sealt Kiievi poole rühkivad venelaste tankid. Kiievist loodesse jäävat väikelinna Butšat pommitasid Vene väed armutult, sealsetel elanikel oli ainus ellujäämislootus põgenemine. Sama seis on suuresti ka Hostomelis, kus on oluline lennujaam on segipommitatud. Linnalahingud on jätnud tankid koos surma saanud sõduritega teepervele

Kiievist loodes asuv eeslinn Irpin on olnud peamine põgenemistee. Strateegiline sild purustati märtsi alguses, hiljem on põgenikud liikunud üle jõe õle kitsukese purde. Vene vägede lähenedes oldi sunnitud evakueerima isegi raugad vanadekodust. Põgenemine on elu ja surma küsimus: elanike surnukehad vedelevad pargis, vene sõdurite laibad teeservas.

Stojanka fotodelt näeb mahapõlenud kaudanduskeskust, Kalõnivkas huugavad lauhooned põleda. Pommitamine on jõüudnud ka Dniprosse.

Purukspommitatud Harkivis on lapsed haiglas ja elatakse ka tabamuse saanud majades. Mariupol linn on pideva pommitamise all ja pääseda on õnnestunud vähestel.

Odessa elanikud valmistuvad rünnakuteks liivakottidega linna sisse pakkides.

Vaata suurt purustuste ja hävingu kaarti loo seest.