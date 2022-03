Isamaa erakonnast lahkuvad veel Nõmme ja Mustamäe osakondade juhid

Isamaa Nõmme osakonna juhatuse liige ja erakonna eestseisuse liige Indrek Luberg ütles, et erakonnast lahkunute hulk kasvab iga päevaga.

Luberg lisas, et Seedri juhtimisel on Isamaa erakonnast saanud fanaatiline rühmitus, kus konkureerivad ideed ja arutelukultuur on taunitud.