Avalik kiri TalTechi nõukogu esimehele ja rektorile: palun andke TTÜle tema ajalooline nimi kohe tagasi!

Austatud nõukogu esimees Gunnar Okk

Austatud rektor professor Tiit Land

Ebaselgus Tallinna Tehnikaülikooli täisnime, nimelühendi TTÜ ja nn lühinime TalTech kasutamisel nii ülikoolis kui Eesti avalikus ruumis on ületamas talutavuse piire. Me vajame tehnikaülikooli sümboolikas ja selle kasutamises konkreetsust.

Neli aastat tagasi kergekäeliselt kasutusele võetud ülikooli lühinimi ja uus sümboolika on tekitanud vilistlastes ja paljudes kolleegides tugevat meelepaha. Seda on nende aegade jooksul ka korduvalt väljendatud, ent selgete vastuste saamine teilt on veninud. Veel tänase päevani kestab lõputuna tunduv asja arutelu ülikooli senatis ja nõukogus. Kahjuks on lühinimi TalTech saanud värdsõnaks, mida ajakirjanduse huumorirubriikides meie alma materi puhul kasutatakse.

Me oleme palju oma elust ja energiast panustanud tehnikaülikooli arengusse ning mõistame, kui keerulise ja mõnikord vastuolulisena näib eduka tee leidmine, valides uuenduste ja traditsioonide vahel. Elukogenud inimestena mõistame, et erinevalt vastloodud äriühingu turunduskampaaniast saab ülikool oma uuenduslikkuse ja tuntuse rajada üksnes sajandipikkusele ajaloole ja traditsioonidele, millel põhineb kogu maailma akadeemiline kultuur. Ülikooli nimi peab ka märgiliselt olema sihikindluse ja elujõu sümbol. Just seda tähendavad ka meie ajaloolised korporatiivvärvid - kirsipunane ja terashall.

Tähekombinatsiooni TalTech kasutusele võtmist Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise kaubamärgina põhjendati vajadusega muuta ülikool paremini nähtavaks ja mõistetavaks rahvusvahelisele kogukonnale. Me ei ole TalTech’i kui rahvusvahelise kaubamärgi vastu, kuid meie silma ja kõrva riivab valusalt, et see on lühinimena hakanud ülikooli ametlikus asjaajamises välja tõrjuma pärisnime. Isegi meie eestikeelsel kodulehel Tallinna Tehnikaülikooli lugu jutustavates vahepealkirjades püütakse tuima järjekindlusega kinnistada võõrapärast nimetust TalTech.