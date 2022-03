Relvaomanike liit tõi kirjas siseministrile välja, et Eestis elab umbes 1300 relvaluba omavat Eesti kodanikku. "Vene kodanike seas on Eesti laskurühingute kinnitusel hulk mittelojaalseid ja kahtlase taustaga isikuid, kellel on kodus palju moona ja relvi," kirjutas Vabaduse väljakul suure Ukraina-toetusmeeleavalduse korraldanud Sergei Metlev sotsiaalmeediapostituses. Ta küsis riigikogu fraktsioonijuhtidelt, kui kaugel teemaga ollakse.

"See on meil töös," kirjutas Mart Võrklaev