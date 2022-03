Tallinnas ootab lasteaiakohta üle 400 Ukraina põgeniku, kooli soovib 1200 last

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev rõhutas, et Tallinn peab oluliseks vastutulelikku suhtumist koduta jäänud ukrainlaste suhtes. „Meie sooviks ja eesmärgiks on siia saabuvatele peredele pakkuda tuge sisseelamisel ja osutada neile igakülgset abi. Kuid siinkohal rõhutame, et suurenenud nõudluse tõttu ei jää ükski Tallinna elanikest lasteaiateenusest või koolikohast ilma ning samal ajal jätkub ka tavapärane koolikohtade määramine ja sõimerühmade komplekteerimine. Meie haridusasutused on teinud head tööd ettevalmistustega nii paljude ukraina laste korraga vastu võtmiseks ning lisaks olemasolevale personalile on kaasatud nii huvikoolide kui ka üldhariduskoolide õpetajad,“ rääkis Belobrovtsev.

Ukrainast saabuvate laste ja noorte haridustee jätkamiseks on linn töötanud välja esmase ehk lühikese plaani, mis on mõeldud käesoleva ehk 2021/22. õppeaasta lõpuni. „Selle plaani puhul oleme arvestanud, et lapsed vajavad uute oludega kohanemiseks aega ning me veel ei tea täpselt, kui paljud neist jäävad püsivalt Tallinnasse ja asuvad siin õppima. Samaaegselt oleme välja töötamas ka pikaaegsemat plaani, et valmistuda uueks õppeaastaks,“ märkis Belobrovtsev. „Ent praeguse plaani kohaselt korraldame lastele niiöelda päevakooli formaadis tegevusi, kus lapsed saavad osaleda huvitegevustes ning samas ka mõnede õppeainetega, nagu kehaline kasvatus, kunst ja muusika. Koolikohtade pakkumisega oleme juba ka alustanud. Päevakooli vormis on praegu valmis tegevusi pakkuma 14 Tallinna kooli, kuid ilmselgelt jääb neist väheseks ning praegu kaardistame veel täiendavalt koole, kes oleksid valmis õppimisvõimalusi pakkuma.“