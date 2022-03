Teadusnõukoja juht professor Toivo Maimets nentis, et põgenikevool võib koroonaviiruse puhangu vaatevinklist olla probleem. Ta märkis, et Ida-Ukrainas on koroona vastu vaktsineerituse hõlmatus väga madal. Kogu Ukraina elanikkonnast on koroona vastu täielikult vaktsineeritud ligi 35% elanikkonnast, tõhustusdoosi on saanud 1,7% elanikest.

Kuid probleemiks ei pruugi saada ainult koroona, vaid teisedki nakkushaigused, mida ei ole Eestis nähtud aastakümneid, näiteks lastehalvatus ja leetrid. Maimets rääkis, et Ukrainas levis möödunud sügisel lastehalvatus, mida ei ole Eestis nähtud alates aastast 1961.