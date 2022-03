VÄRSKE KAART | 16. märtsi sõjakaart on üks ühele sama eilsega: rinne püsib!

Tänast sõjakaarti vaadates võib isegi korraks rõõmustada: kõik on peaaegu sama kui eile. Ukrainlased on läinud siin-seal isegi vastupealetungile, kuid nende mõju on praegu veel liiga lokaalne, et seda suurele kaardile märkida. Suurim tragöödia rullub täna lahti Mariupoli oblastihaiglas, kus eile võeti pantvangi meditsiinipersonal ja linnaelanikud ning kust Vene okupandid annavad tuld. Loe tänasest sõjaolukorrast otseblogist!