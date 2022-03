Vene telekanalitest on hakanud lahkuma „inimnäoga” töötajad: „Varsti teevad lugusid sõjaväe brutaalid”

Eile sai teatavaks, et kanalist NTV lahkusid saate „Segodnja” juht Lilia Gildejeva, kes oli NTV-s töötanud 2006. aastast, ja Vladimir Glusker. Gildejeva lahkus ühtlasi ka Venemaalt. Pervõi Kanalist lahkus ajakirjanik Žanna Agalakova. Kinnitamata andmeid on ka teiste ajakirjanike töölt lahkumise kohta.

Dokumentalist Roman Super kirjutas oma Telegrami kanalis, et „pärast Ovsjannikova eilset esinemist on kanalis kohutav segadus” ja kõiki tööle tulevaid töötajaid kontrollitakse hoolikalt.

„Tuttav VGTRK (Ülevenemaaline Riiklik Televisiooni- ja Raadiokompanii – toim) töötaja rääkis, et inimesed lahkuvad „Vestist” (VGTRK uudistesaade - toim) massiliselt töölt,” rääkis Super teises kanalis. „Lahkus „Putini osakonna” produtsent, lahkus „Vesti nedeli” üks pikaaegsemaid produtsente, lahkus igapäevase saate režissöör Gleb (lahkus töölt otse saate ajal). Meeleolu on enamikul alles jäänud töötajatel sant: „Kui poleks laene, läheksime ära.” Täna lahkus „Putini osakonna” juht (umbes 15 aastat postil) Julia Vorobjova. Just praegu räägitakse toimetuses töötajatele, et VGTRK-st lahkub ka telesaatejuht Sergei Brilev (Suurbritannia kodanik).”