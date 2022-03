Erakondade reitingud: Eesti 200 tõus peatus

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 26,4%, konservatiivset rahvaerakonda ( EKRE ) 21,8%, ja Eesti 200 erakonda 18,8% valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Reformierakonna toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 5,1 protsendi võrra, samas on viimaste tulemuste põhjal tõusu tempo aeglustumas. EKRE veebruari algusest kestnud langustrend on hetkel peatunud ning viimase nädalaga suudeti toetust 1 protsendi võrra kasvatada.