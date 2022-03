Ukraina pealinna lähedal hukkusid kaks USA ajakirjanikku, veel üks on raskes seisus haiglas

Telekanali tegevjuht Suzanne Scott ütles, et nende jaoks oli see "südantlõhestav päev".

Ta märkis, et Zakrzewski talent ning kirg ajakirjanikuna olid võrreldamatud. "Pierre oli sõjafotograaf, kes oma pika karjääri jooksul kajastas meie jaoks pea kõiki rahvusvahelisi sündmusi Iraagist Afganistani ja Süüriani," lausus Scott.

Vanemprodutsent Yonat Friling sõnas, et Kuvšinova töötas telekanali heaks alates veebruarist ja "tegi hiilgavat tööd". "Oleme kaotanud kauni ja vapra naise," ütles Friling. "Talle meeldis muusika ning ta oli humoorikas ja lahke."

Iiri peaminister Micheál Martin lausus, et on Kuvšinova ja Iiri kodanikust Zakrzewski tapmisest "sügavalt häiritud". "Minu mõtted on nende perede, sõprade ja kaasajakirjanikega," säutsus Martin oma Twitteri kontol.