VIDEO ja FOTOD | Sahara kõrbest alguse saanud liivatorm värvis Prantsusmaa ja Hispaania taevad erkoranžiks

Kõrbetorm kattis liivaga Pürenee mäestiku lumised tipud.

Prantsusmaal eeldatakse, et suurem osa liivast jõuab kohale homme, kolmapäeval, kuid riigi lõunaosas oli taevas oranž juba täna. Kõige suurema portsu liiva ühes oranži vaatemänguga sai aga Hispaania.

Liiv ei tähenda aga ainult erilist värvide mängu, vaid see langeb koos sademetega maapinnale. Hispaanias see juba juhtus. Kohalikud hakkasid liiva tänavatelt ära pesema.

Hispaania edelarannikul oli taevas eriti erkoranž. See jõudis täna ka Šveitsi:

Ka Inglismaal ollakse valmis, et lähipäevadel jõuab liivatorm sinna. “Kui sa ärkad kolmapäeval üles ja su auto on kaetud oranži tolmuga, siis sa tead, kust see tuleb,” ütles BBC ilmateadustaja teisipäeval.

Aga Eesti? Ilmateenistuse sünoptik Ele Pedassaar ütles, et on variant, et reede öösel vastu laupäeva jõuab edelast niiskem ja pilvisem õhk ka Eesti kohale, kuid ta usub, et liiv on ilmselt meile jõudes juba maha sadanud, mistõttu jõuaks meieni vaid mikroosad, kui needki. „Niiskete madalrõhkkondade süsteem Lääne-Euroopast sel nädalal kuigi kaugemale ei jõua,” ütles ta. „Eestis on valdav ilm ikkagi päikseline ja kevadine, madalrõhkkondi me väga vastu ei võta.”

Pedassaare sõnul liiguvad tolmu- ja tuhapilved nii kõrgetes kihtides, et meile siia jõuab niiskust vähe. „Hästi ei usu, et see meile jõuab,” ütles ta veelkord, lisades, et kõik see liiv sajab ilmselt Püreneedes ja Kesk-Euroopas maha.