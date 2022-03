ERISAADE | Brigaadikindral Vahur Karus räägib USA erukindralile vastu: venelastel on jõudu ning varustust küll ja küll

USA erukindral Ben Hodges märkis hiljuti tele-eetris, et tema hinnangu kohaselt peab Venemaa Ukrainas sõdides vastu veel vaid 10 päeva - seda tingimusel, et lääs jätkab ukrainlaste varustamist vähemalt endisel määral. Oma eeldust toetas Hodges nägemusega, mille kohaselt on venelastel lõppemas nii inim-, aja- kui ka relvastusressurss.

Kaitseväe brigaadikindral Vahur Karus olukorda samaviisi ei näe.

"Neil on jõudu ja varustust küll ja küll," märkis Karus Vene armee seisu silmas pidades.

Ootamatud aspektid

Ta tõdes, et siinkohal on kaalukausi tasakaalu märkimisväärselt mõjutamas kaks peamist asja: esiteks, kuivõrd suudavad ukrainlased venelaste logistikat mõjutada; teiseks, kui tugevalt suudab Ukraina regulaarvägi võtmekohtades vastast kinni hoida.

Venelaste sõjaline ebaedu on tema silmis suuresti seotud poliitilisel tasandil tehtud valearvestustega - üks tugevamaid faktoreid neist läbipõlenud eeldus, et Zelenskõi pageb sõja hakul riigist.

Võrrandisse on lisandunud tema sõnutsi ka üks ootamatu tegur, millega ükski armee silmitsi seista ei soovi.

See teeb sõjaväest metsistunud karja. Vahur Karus ukrainlaste ülestõusust

"Räägime küll, kui tubli on Ukraina territoriaalkaitse, kuid näeme indikaatoreid, et seal on tegu rahva ülestõusuga," sõnas Karus eetris. "Ükski sõjavägi ei taha selle vastu sõdida. See teeb sõjaväest metsistunud karja."

Brigaadikindral toonitas, et tegemist pole otseselt partisanisõjaga - senised märgid näitavad, et rahva ülestõus on olnud spontaanne ning et sel pole nähtavasti ühtset juhtimist. "Inimesed võtavad oma jahipüssi või mis iganes relva nad kätte saavad ja stiihiliselt astuvad ründajale vastu," rääkis Karus.

Rahva ülestõus takistab tema silmis kindlasti Vene föderatsiooni vägesid. Seda eelkõige nende varustusliinidel ja liikumisteedel julgeoleku tagamisel. "Nad peavad kasutama selleks lisaüksusi," sõnas Karus. Rahva omaalgatus aitab tema silmis Ukraina regulaarvägesid, andes võimaluse vägedel endil keskenduda kriitilistele kohtadele.