Ukraina: Venemaa on tapnud sõja käigus kolm ajakirjanikku ja 35 on saanud kannatada

„ Vene Föderatsiooni okupandid peavad võitlust oma sõjakuritegude objektiivse kajastamisega Ukrainas – tapavad ja tulistavad ajakirjanikke. Rašistlike võitlejate käe läbi on kannatada saanud juba vähemalt 35 ajakirjanikku. Kolm on tapetud,” kirjutas Denissova, vahendab UNIAN.

Paljud ajakirjanikud on saanud haavata vaenlase sihitud tules.

Tšehhi väljaande Voxpot kaks ajakirjanikku Majda Slámová ja Vojtěch Boháč sattusid Vene vägede tule alla ning Taani ajalehe Ekstra Bladet korrespondendid Stefan Weichert ja Emil Filtenborg Mikkelsen said kuulihaavu.

Denissova sõnul on sihitud tule all ka Ukraina televisiooniinfrastruktuuri objektid: vaenlane on üritanud hävitada Kiievi, Lutski ja Rivne teletorne ning hõivanud ajutiselt okupeeritud linnade teletornid ja televisioonistuudiod.