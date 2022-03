Toivo Maimets: sügisel tuleb koroona tagasi. See on kas kerge nöha või haiglaid ummistav puhang, mis toob tagasi piirangud

Neile, kes on seni kartnud mRna vaktsiine (Moderna, Pfizer) nende n-ö uue tehnoloogia tõttu, soovitas Maimets äsja Eestisse jõudnud Novavaxi, mis on valgupõhine ja traditsioonilise tehnoloogiaga välja töötatud. Sarnaseid vaktsiine on varem kasutatud läkaköha ja hepatiidi vastu kaitsepookimiseks. Ühtlasi sobib Novavaxi kombineerida ka teiste vaktsiinidega.

Eesti elanikkonnast on kahe doosiga vaktsineeritud 63%, eakatest 78%. Tõhustusdooside hõlmatus on veidi üle 30%. Võrdluseks, Taanis on kahe doosiga vaktsineeritud 80% elanikest, 95% eakatest, tõhustusdoosi on saanud üle 60% elanikest.

Ometi on viimastel kuudel olnud huvi vaktsineerimise vastu leige. Pühapäeval otsustas ainuüksi 8 inimest, et on aeg esimene vaktsiinisüst ära teha, esmaspäeval 89 inimest.

„Nüüd, kus riik võtab hoolitsevad käed inimeste ümbert ära, tähendab see, et inimeste vastutus enda ja lähedaste tervise eest suureneb oluliselt,“ sõnas Maimets praeguse piirangute leevendamise kohta. „Kui lähete ööklubisse ja möllate seal teiste vaktsineerimata inimestega hommikuni, siis oleks mõistlik vaktsiin ära teha.“

Maimets rääkis, et Euroopa haiguste ja tõrje keskus (ECDC) ja enamus Euroopa Liidu riike on seisukohal, et koroonaviirus täielikult ära ei kao, vaid tuleb sügisel tagasi. Küsimus on vaid, millisel kujul.

„Ma südamest loodan, et mitte. Kõigil on neist kõrini, minul ka,“ ütles Maimets. Ta avaldas, et on põhjust olla lootusrikas, sest inimestel on juba antikehad ja rakuimmuunsus olemas. Küsimus on aga Maimetsa sõnul selles, kas uus tüvi on muteerumisvõimeline ehk kui hästi suudab immuunsüsteemist läbi murda.

Maimets on aga täna leevenenud piirangutega päri, sest leevendusi on tehtud mõistlikus tempos ja järjekorras. Mõni aeg tagasi kaotati koroonapasside nõude lastelt ja väliüritustelt. Maskid siiski veel jäävad, millal võiks aga kaduda?

Maimets sõnas, et esmalt tuleb vaadata, millist mõju avaldavad nüüd leevendatud piirangud haiglatele, alles siis saab rääkida järgmistest leevendustest. Ta märkis, et Suurbritannias võeti piirangud maha, maskinõue jäi, aga nüüd on nakatumine taas kasvutrendis.

Taani vabanes kõigist koroonapiirangutes 1. veebruaril. See tõi kaasa ööpäevaste surmade järsu tõusu. Kas samamoodi võib minna ka Eestis, ei osanud Maimets ennustada, kuid märkis, et tegelikult on praegugi veel üsna suur haiglas viibivate inimeste ja ka surmade arv. Täna hommikuse seisuga on haiglas 611 koroonaviirusega nakatunud patsienti, neist 247 vajab ravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, suri 8 inimest.

Maimets lisas, et oleme harjunud sellega, et surevad vanemad inimesed, kuid tegelikult on surmade seas ka 50ndates aastates inimesi.

Koroonatõendit on reisimiseks endiselt vaja Eestis kadus alates tänasest kohustus kontrollida COVIDi tõendeid, kuid reisimisel tuleb endiselt arvestada piirangutega, mille hulka võib sõltuvalt riigist kuuluda ka COVIDi tõendi kontrollimine.



„Tehniliselt jääb tõendite loomise ja kontrollimise võimalus alles,“ selgitas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) direktor Margus Arm. „Kuigi Eestis kohvikut külastades tõendit enam vaja ei ole, siis näiteks populaarsetes reisisihtkohtades nagu näiteks Kreeka, Türgi, Itaalia, Hispaania, Portugal või Horvaatia võib see siiski vajalik olla, sest neis riikides tõendite kontrollimise kohustust kaotatud ei ole.“ Täpsemalt saab sihtriigis kehtivate piirangutega tutvuda lehel Reisi Targalt (vm.ee).



COVIDi tõendite kontrollimiseks loodud rakendus kontroll.digilugu.ee jääb avatuks, et vajadusel enne reisile minekut oma tõendi kehtivust kontrollida. Samuti jätkab TEHIK inimeste teavitamist, kui nende tõendid aeguvad. „Hetkel on kehtiv COVIDi vaktsineerimise tõend 650 000 inimesel, kuid need on järk-järgult aegumas, mistõttu on oluline enne reisi tõendi kehtivus üle kontrollida,“ rääkis Arm. Lisaks saab kehtiva COVIDi tõendiga Eestisse sisenemisel vabaks seitsmepäevasest isolatsioonist.



Kõik juba loodud tõendid on tehnilisest vaatest Patsiendiportaalis www.digilugu.ee jätkuvalt alles ning neid saab luua peale vaktsineerimist, COVID-19 läbipõdemist või negatiivse testi saamist. Digilugu.ee kaudu on endiselt võimalik COVIDi tõendeid luua ja seejärel kas digitaalselt või välja prindituna kasutusele võtta.