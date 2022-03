Kevad Telia TV-s: põnevad sarjad, WTA tennis ja „Laula mu laulu“ uus hooaeg

Tegu on HBO poolt toodetud ja kõrgelt hinnatud sarjaga, mis on interneti kihama pannud. Sarja peaosas mängib USA uue põlvkonna staar Zendaya, kes on sama rolli eest võitnud Emmy auhinna. Sarja teises hooajas üritab 17-aastane Rue East Highlandi linnakeses armastuse, kaotusvalu ja narkosõltuvuse vahel tasakaalu otsides lootusrikkaks jääda. „Eufooria" 2. hooaja kõik osad on nähtavad Telia TV HBO keskkonnas.