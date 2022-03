GRAAFIKUD | Keskerakonna toetus on endiselt vaid 16% tasemel, aga taastumise märgid paistavad

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud uuringufirma Norstat küsitluse nelja kõige hiljutisema nädala tulemused näitavad, et samaaegselt Ukraina-vastase sõja eskaleerimisega Venemaa poolt on peaministripartei Reformierakond toetust kogunud ning koalitsioonipartner Keskerakond seda kaotanud.

Graafikul on toodud viimase nelja küsitluslaine tulemused, millest igaüks esindab ligikaudu 1000 inimest. Iga nädal on küsitletud erinevat inimeste valimit, kokku vastas uuringufirmale nelja nädala jooksul umbes 4000 inimest. Pärast kaks nädalat järjest alla 15 protsendi jäämist on Keskerakonna viimase nädala toetus 19 protsendi lähedal.