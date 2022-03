VIDEOD | Sõjavastane meeleavaldaja murdis oma plakatiga "Vremja" otseetrisse

Oma teguviisi põhjendab ta Twitteris nii: "Ukrainas toimuv on kuritegu ja Venemaa on agressor. Vastutus selle agressiooni ees lasub ühel mehel: see on Vladimir Putin. Mu isa on ukrainlane, ema on venelane, nad ei olnud kunagi vaenlased. See kaelakee näitab, et Venemaa peab lõpetama selle vennatapusõja. Kahjuks olen viimased aastad töötanud Esimeses kanalis (Pervõi Kanal) ja teinud seal Kremli propagandat. Mul on selle pärast häbi, et ma lasin inimestel tele-eetris valetada ja lubasin Venemaa inimesi zombistada. Me ei öelnud midagi 2014. aastal, kui see kõik algas. Me ei protestinud, kui Kreml mürgitas Navalnõi. Me vaatasime vaikselt seda ebainimlikku režiimi. Nüüd on kogu maailm meist eemaldunud. Ka kümme järeltulevat generatsiooni ei pese meilt maha seda vennatapusõda."