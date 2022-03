Poolas alustas teenistust uus kaitseväe sihtüksus Wisent 4

„Eesti-Poola sõjaline koostöö toimis edukalt juba enne II Maailmasõda. Oleme siin Poola riigi kutsel ja jätkame Wisent 3 sihtüksuse tööd piiritõkete rajamisel. Eelmised sihtüksused on teinud väga head tööd ning sellega on latt tõstetud kõrgele. Me tahame olla vähemalt samal tasemel. Koostöö Poola üksustega on väga hea, on tunda relvavendlust,“ ütles sihtüksuse Wisent 4 ülem kolonelleitnant Andres Rekker. „Meil on hea meel, et kaitseliitlastel ja vabatahtlikel reservväelastel on nüüd võimalik rakendada eelnevalt väljaõppes omandatud oskuseid rahvusvahelises keskkonnas.“