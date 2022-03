Satelliitpildid seavad kahtluse alla Venemaa versiooni Maosaare vallutamisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi jõudis langenutele juba Ukraina kangelase aumärgid anda, enne kui meedias hakkasid levima kuuldused, et Maosaare kaitsjad on hoopis Krimmis venelaste käes vangi võetud.

Venelased väitsid omalt poolt aga, et ukrainlased andsid vabatahtlikult alla ja saarel mingit rüüstamistööd ei tehtud.

Fotodel on muu hulgas kahjustatud punase katusega hooned ja saare lähedal ankrus seisnud Vene sõjalaev. Uudistekanal CNN vahendab, et laev on Roputša-klassi dessantlaev.