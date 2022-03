Homsest leevenevad koroonapiirangud! Kaja Kallas: teisipäevast loobume COVID-i-tõendi nõudest ja sulgemisaja piirangust

"Oleme lubanud, et Eestis ei kehti koroonapiirangud ühtegi päeva rohkem kui vaja. Ning seadsime sihiks, et kohe kui sümptomaatilise COVIDi tõttu jõuab haiglatesse keskmiselt vähem kui 25 inimest päevas, lõpetame senised viimasedki kontrollimeetmed," kirjutas peaminister Kaja Kallas sotsiaalmeedias.

Kallas märkis, et nüüd ongi see kaua oodatud päev käes.

"Hommikused andmed näitavad, et viimase kümne päeva keskmisena on eestimaalasi haiglatesse jõudnud raskes seisus 24,9. Sedagi on palju, aga siiski piisavalt vähe, et meie haiglad suudaksid tööd jätkata ning saaksime kontrollimeetmed kaotada," kirjutas peaminister.

Kallas kutsus kokku valitsuse telefoniistungi. "Vormistame oma lubaduse ametlikuks otsuseks."

Seega alates teisipäevast:

loobutakse Eestis koroonatõendi nõudest. Kõik inimesed saavad vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendita käia kultuuri- ja meelelahutusüritustel, toitlustusasutustes ja mujal, kaotatakse meelelahutusasutustes ja mujal kehtiv kella 23 sulgemisaja piirang.



Jäävad üksnes:



kohustus kanda avalikes kohtades enda ja teiste kaitseks maski;

südamest soovitus vaktsineerida ja kindlasti teha tõhustusdoos. Omikrontüvi on endiselt väga nakkav ja see ei ole lihtne haigus, kuid vaktsineerimisest on palju abi.



"Tean, et paljud on seda otsust oodanud ja andnud oma panuse, et see päev võimalikult kiiresti kätte jõuaks. Suur aitäh kõigile! Nüüd on meist igaühe kätes see, et saaksime ka edaspidi kontrollimeetmeteta hakkama," märkis peaminister.



Haiglate olukord leeveneb



Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov oli viiruse levikut piiravate meetmete leevendamisega päri juba möödunud laupäeval.

“Piirangute leevendamine on praeguses olukorras mõistlik: suundumused näitavad, et pandeemia taganeb,” sõnas Popov Delfile.

Ta märkis, et Eesti ühiskond on praegu valdaval määral koroonaviiruse vastu immuunne.