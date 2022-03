Homsest kaob koroonapassi nõue ja klubid tohivad öö läbi lahti olla

"Hommikused andmed näitavad, et viimase kümne päeva keskmisena on eestimaalasi haiglatesse jõudnud raskes seisus 24,9. Sedagi on palju, aga siiski piisavalt vähe, et meie haiglad suudaksid tööd jätkata ning saaksime kontrollimeetmed kaotada," kirjutas peaminister.

"Tean, et paljud on seda otsust oodanud ja andnud oma panuse, et see päev võimalikult kiiresti kätte jõuaks. Suur aitäh kõigile! Nüüd on meist igaühe kätes see, et saaksime ka edaspidi kontrollimeetmeteta hakkama," märkis peaminister.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lisas, et homme arutatakse valitsuses uuesti kõiki koroonat puudutavaid reegleid. Praeguse seisuga jäävad kehtima üritustele kehtestatud osalejate piirarvud, aga ka see reegel vaadatakse homme uuesti üle.