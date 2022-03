OTSEBLOGI | Vene pommid tabasid Mariupoli draamateatrit, kus oli rünnaku hetkel varjul sadu inimesi. USA saadab Ukrainale droone

Venemaa kaitseministeerium on rünnakut eitanud, väites, et ukrainlased lasid ajaloolise teatrihoone ise õhku.

Samal ajal kirjutas väljaanne Financial Times, et Ukraina ja Venemaa on koostanud esialgse rahuplaani, mis hõlmab relvarahu ja Vene vägede lahkumist, kui Kiiev kuulutab välja neutraalsuse ja nõustub piirangutega oma relvastuses. Ukraina lükkas väited hiljem siiski ümber ning teatas, et tegu on vaid Venemaa ettepanekutega.