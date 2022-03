OTSEBLOGI | Ukraina asepeaminister: Vene okupandid annavad tuld Mariupoli haiglast, kus on 400 inimest pantvangis

Vereštšuki sõnul on haiglas praegu umbes 400 inimest. Pantvangide hulgas on meditsiinipersonal ja linnaelanikud. Intensiivravihaigla hõivasid okupandid eile, 15. märtsil.

Venemaa ja Ukraina läbirääkimistel on lootus kompromissile, teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov täna.

„Orienteerun nendele hinnangutele, mida annavad meie läbirääkijad. Nad konstateerivad, et läbirääkimised kulgevad arusaadavatel põhjustel keeruliselt, aga sellest hoolimata on teatud lootus kompromissile jõudmiseks,” ütles Lavrov intervjuus telekanalile RBK.

Venemaa arvas kolm esimest päeva, et suudab Kiievi kiiresti vallutada ning kavandati ka dessanti Kiivi kesklinna Petšerskisse, aga pealinn on vastu pidanud ja okupandid ei suuda seda vallutada, teatas Ukraina relvajõudude juhataja Valeri Zalužnõi.

"Kohtumised jätkuvad. Nagu mulle ette kantakse, kõlavad seisukohad läbirääkimistel üha realistlikumalt. Aga on veel vaja aega, et otsused oleksid just Ukraina huvides,” ütles Zelenskõi.