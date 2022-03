Barack Obama nakatus koroonaga, tal on vaid üks sümptom

Obama sõnas, et tal valutab kurk, kuid muid sümptomeid tal ei ole. Ta lisas, et tema naine, Michelle Obama, andis negatiivse proovi.

Obama ütles, et on tänulik, et nii tema kui ka tema abikaasa on koroona vastu vaktsineeritud ning saanud ka kolmanda doosi. Ta kutsus üles kõiki, kes seda veel teinud ei ole, laskma end vaktsineerida isegi siis, kui nakatumistase on langemas.