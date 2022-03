OTSEPILT ja FOTOD | Emakeelepäeval toimub presidendi kantselei ees eestikeelsete tekstide lugemise aktsioon

„Iga lugeja on valinud enda jaoks olulised või meelepärased tekstid, mida ta kannab 10 minuti jooksul ette, et juhtida tähelepanu, kui suur ja võimas on meie omakeelne ilm. Kes võtab midagi luulest, kes ilukirjandusest, kes tõlkekirjandusest. Mõni loeb võib-olla mõne ajalehe artikli, teadustöö või Facebooki postituse. Lugejatele anti vabad käed, et näidata meie keeleruumi haaret ning valida meelepärane viis meie kauni keele kõlamiseks,“ kirjeldas ürituse sisulist telge Vabariigi Presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur.