VIDEO | Ukraina sõjapõgenik: väga raske on jääda sellises vanuses koduta

Hersoni oblastist pärit naisterahvas rääkis Delfile, kuidas nende linn on langenud Vene sõdurite kätte ning nad pidid seetõttu lahkuma. "Me väga tahaks, et see kõik läbi saaks ja me saaksime minna koju," ütles ta.

Eestis võeti neid naise sõnul siiski hästi vastu, kuigi nad ei osanud seda oodata. "Me arvasime, et kõik läheb palju raskemaks. Me tulime kohe siia keskusesse ja samal öösel meid juba pandi hotelli elama, kus on ka söök olemas. Meid aidatakse riietega, sest me ei saanud normaalselt pakkida. Võtsime kaasa ainult dokumente. Kõik oleks suurepärane, kui me vaid saaksime minna koju tagasi," rääkis ta.

Eestis ei ole paaril ees ootamas peret, kuid neil olid kunagi sugulased Kohtla-Järvel. Nad tulid Eestisse läbi Poola. "Meie tuttavad sõitsid Eestisse ja kutsusid meid kaasa. Meie, meenutades, et meile alati meeldis see riik, olime nõus."

Lisaks muule räägib naise sõnul Eesti kasuks NATO liikmelisus. "Miks Ukraina kannatas? Sest meil ei olnud mitte mingit kaitset, sest me ei ole NATO liikmed."

Naine rääkis, et nad proovivad nüüd Eestis tööd otsida. "Vähemalt abikaasa tahab tööd leida, aga meil pole veel ajutist elamisluba, me saame selle aprilli lõpus."

Kuigi nad on valmis Eestisse jääma, siis enim ootavad nad siiski, et sõda saaks läbi, et nad saaksid koos kodumaale naasta. "On väga raske jääda ilma koduta sellises vanuses," sõnas naine.