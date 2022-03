Öösel anti häiret erinevates Ukraina piirkondades, pommitamise all on suurimad linnad. Varahommikul saabusid teated mitmetest raketitabamustest ka Lvivis. Ründajad tegutsevad Kiievi juures: Kiivesti loodes asuvad aga suurimad Vene väed, Sumõ suunalt Kiievi juurde läbimurdmine on Vene vägedel ebaõnnestunud. Mariupolis käivad linnalahingud.

