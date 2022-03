Noored võtavad simulatsiooni käigus üle Riigikogu töö

17. märtsil saab Tallinnas Glehni lossis kokku üle 100 noore, et matkida Riigikogu tööd. Noored saavad esindada üht viiest parlamendierakonnast või hoopis üht meediaväljaannet ja seal poliitreporterite tööd matkida. “See üritus on olulisem praegusel hetkel rohkem kui kunagi varem, sest see ühendab teotahtelisi, isemõtlevaid ja erivaadetega noori koostööd tegema ja arvamust avaldama ning toob nad lähemale riigi seadusandliku võimu toimimisele,” räägib Noorte Riigikogu esimees ja Gustav Adolfi gümnaasiumi abiturient Laura Sofie Tohver.

Simulatsioonil koostavad osalejad fraktsioonides olemasolevatele seadustele muudatuseelnõud ja hääletavad nende üle 18. märtsil Riigikogus. Riigikogu päevast tehakse ka otseülekanne. Fraktsioonide töökorraldusest päris Riigikogus aitavad aimu saada parlamendisaadikud, kes noori 17. märtsil Glehni lossis külastavad. Tööd parlamendis aitavad noortele tutvustada Yoko Alender, Siret Kotka, Anti Poolamets, Tarmo Kruusimäe ja Raimond Kaljulaid. Noortele ajakirjandushuvilistele esineb Eesti Päevalehe ajakirjanik Vilja Kiisler.

Laura Sofie Tohver on Mudel-Eesti Sihtasutuses simulatsioonidega seotud olnud 2018. aastast. “Olen välispoliitikahuviline ja podcast ning MTÜ Infosõlm looja. Kõik need huvid said minus alguse 2018. aasta Mudel-Euroopa Parlamendiga — seega jah, sellist tüüpi üritused saavad elumuutvad olla.” Foto: Erakogu

Varasemalt on Mudel-Eesti SA korraldanud Mudel-Euroopa Parlamendi sessioone Eestis. Nüüd on sihtasutus võtnud eesmärgiks simulatsioonideassortiid laiendada, et noortele paremat ettekujutust Eesti elust ja olust tuua — olgu selleks kas meie parlamendi töö, meedia töö või hoopis mõni kriisiolukord.

Sündmusele saavad registreerida gümnaasiumi- ja ülikooliealised noored veel esmaspäeva õhtuni sellel lingil. Lisainfo on leitav Mudel-Eesti SA Facebookis.

Otseülekannet vahendab Delfi.