"Nagu Leningradi blokaad". Mis tingimustes elavad ukrainlased sisse piiratud linnades

Mariupolit ja Kiievist põhja ja lääne pool asuvaid külasid on juba tabanud humanitaarkatastroof.

BBC Ukraina teenistus kirjutab, kuidas kohalikud elanikud ellu jäävad.

Mariupol: lumi vee asemel ja lõkkel kokkamine

Anna Tokmaktšõ otsib igalt Mariupolist tulnud fotolt ja videolt oma kodu. Tema ema on piiramisrõngas ja temaga ei ole juba viis päeva ühendust saadud.

Vene väed on pommitamise ja linnalahingutena muutnud Mariupoli rusudeks Linn on olnud piiramisrõngas juba üle nädala. Puudub valgus, vesi, toit ja side välismaailmaga on piiratud.

Raudtee rööpad said kahjustada ja linnast lahkumine muutus väga keeruliseks. Inimesi üritati mitu korda evakueerida, kuid humanitaarabikoridore tulistati.

"Ma nägin oma maja ühes videos ja see on ikka veel püsti. Ma loodan, et ka minu ema on elus. Kujutan ette, kui hirmus on, kui mürsud pea kohal vilisevad," kirjutas Anna Tokmaktšõ Facebookis.

Ta on kõigis Mariupoli sotsiaalmeedia gruppides ja palub inimestel kohapeal oma koduse aadressi juurde minna. Ta ei ole veel emast midagi kuulnud, kuid ühel sõbral Mariupolist õnnestus Annaga ühendust võtta.

"Ühendus oli kohutav, see katkes pidevalt, ma ei kuulnud teda peaaegu üldse. Nad kokkavad lõketel tänavatel ja otsivad vett," ütles Anna.

Mariupolist tehtud kaadrid näitavad inimesi, kes seisavad pikkades veejärjekordades ja istuvad tihedalt lõkke ümber õuealadel. Toitu valmistatakse korraga kogu trepikoja või maja jaoks.

Linnas sajab lund ja nad on selle üle väga õnnelikud - lume saab joomiseks ära sulatada.

Mariupolist pärit Oksana sai helistada oma tütrele Tatjanale.

"Meid pommitatakse lakkamatult. Meil ei ole valgust ega gaasi ja esimene asi, mida me püüame teha, on aidata lapsi ja vanureid. Me jagame kõike, alates veest kuni maisihelvesteni," ütles naine.

Ta on nördinud, et keegi linnas ei astu rüüstajatele vastu ja et puudub organiseeritud abi. Päev enne tema kõnet tulistati linnas Punase Risti kontorit.