Kalle Laanet Zagrebis alla kukkunud Vene droonist: see on puhas Putini Venemaa hirmutamise taktika

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul oli tõenäoliselt tegu Putini Venemaa hirmutamise taktikaga. "(Putin -toim.) kindlasti ütleb, et see oli Ukrainast saadetud, aga kõik selle märgid ja tehnoloogia näitab, et see oli Venemaa droon," ütles Laanet.

Laanet lisas, et see on Venemaa provokatsioon ning "märguanne, et kõik on võimalik".

Horvaatia president Zoran Milanović ütles, et on selge, et droon tuli Ukrainast. Horvaatia valitsuse avalduses öeldi, et "piloodita sõjalennuk" sisenes Horvaatia õhuruumi naaberriigist Ungarist kiirusega 700 km/h ja 1300 meetri kõrgusel.

"Minu senise teabe kohaselt oli see lendav objekt Vene päritolu, me ei ole kindlad, kas see kuulub Venemaa või Ukraina armeele," ütles Horvaatia peaminister Andrej Plenković.

Ta lisas, et see oli tulnud Ungari suunalt ja sealse peaministri Viktor Orbáni sõnul saabus see Rumeenia kaudu.

Horvaatia valitsus teatas, et juhtumi asjaolude selgitamiseks algatatakse ametlik kriminaaluurimine, intsidendist teavitatakse ka NATO-t. Suur droon lendas vähemalt 560 km kaugusele, mida Horvaatia, Ungari ja Rumeenia õhutõrje ilmselt ei märganud.

Veebiajakirja War Zone sõjalised eksperdid ütlesid, et tõenäoliselt oli tegemist Nõukogude ajastu Tu-141 Strizh luurelennukiga, mis pidi tõsiselt rikutud olema.