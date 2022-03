Mariupoli haigla pommitamisest pääsenud Ukraina ilublogija sünnitas pisitütre

Višegirskaja on jäänud Associated Pressi fotograafi objektiivi ette, lebades haiglavoodis kõrvuti vastsündinud Veronikaga, seljas sama täpiline riietus, millega ta sai üle maailma tuntuks kolmapäeval, kui Venemaa õhurünnakus tabamuse saanud haiglast verisena põgenes. Värsketel piltidel on pisitütart ja tema ema haiglas tervitamas ka Marianna abikaasa Juri.