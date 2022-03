Veel üks NATO? Euroopa Liit hakkab arendama iseseisvat kaitsevõimet

Kallase sõnul peab iga riik andma oma panuse ehk kui kõik tõstaks oma kaitsekulutused kahe protsendini majanduse kogumahust, siis saab lisada uusi võimekusi. "Oleme seda tugevamad, mida tugevamad on iga riigi kaitseväed. Samas on selge, et iga riik üksi ei jõua kogu vajalikku kaitsevõimet välja arendada, see pole ka mõistlik," märkis Kallas.