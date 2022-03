VIDEO | Elmar Vaher sõjapõgenikest: Eesti ei olnud selleks olukorraks valmis, lisanduvate põgenike arv saab olema suur

Vaheri sõnul toimetab täna iga amet ja ministeerium omapead ning hädaolukorra plaan on riiklik tegevuskava, et tuua kõik kokku, et ühiselt tegutseda põgenike abistamiseks.

"Hädaolukord võimaldab anda ülesandeid ka asutustele, mis ei kuulu nende pädevusse. Näiteks on võimalik osad logistilised ülesanded anda kaitseliidu või päästeameti ülesandeks," ütles Vaher.

Tänase seisuga on Eestisse jõudnud üle 14 000 põgeniku, kellest üle 4000 on lapsed. "Selliseks olukorraks ei olnud Eesti valmis, ilmselt ei olnud ükski riik valmis. Me võtame päev korraga."

See, mis edasi hakkab saama ja kui suureks põgenike arv kasvab, näitab Vaheri sõnul aeg. Siiski spekuleeris Vaher, et tema arvates saab see number olema suur. "Erinevad uuringud on näidanud, et Ukraina põgenike arv kõik kokku võib kasvada kuni seitsme miljonini," nentis Vaher.

Vaata, mida räägib PPA peadirektor veel Ukraina põgenike infosulus olemisest videost.

Hädaolukorra lahendamise juht on PPA peadirektor Elmar Vaher. Regionaalne juhtimine toimub piirkondlike ühendstaapide kaudu, mida juhivad PPA prefektid.