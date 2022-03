Seda kleebist näeb juba kõikjal. Foto: Bianca Mikovitš

Kõnelesin analüütikuga, kel juurdepääs tundlikule infole, keda võib pidada üheks parimaks selle ala asjatundjaks Eestis. Tema peamine sõnum on, et oht pole küll kaugeltki möödas, ent on põhjust ettevaatlikuks optimismiks – Vene vägede edasimarss on pidurdunud. Allpool kiire kokkuvõte meie vestlusest.