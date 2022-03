Venemaa kodanikke tahab Eestisse tulla 2-3 korda rohkem kui eelmisel aastal samal ajal

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar tõdes, et Vene Föderatsiooni kodanike sisenemine Eestisse on viimasel ajal olnud tõusutrendis. „Ilmselt on see tingitud praegusest julgeolekuolukorrast Venemaal,” ütles Kommusaar. „See, kui palju inimesi Venemaalt Eestisse tulla võib, sõltub samuti suuresti olukorrast Venemaal.”

Kas Venemaalt siia tulijad on Putini režiimi eest pagevad ohutud põgenikud või võivad neil olla ka kurjemad kavatsused? Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaher ütles, et tema on kindel nende inimeste ohutuses. "Euroopa Liidu välispiiril viime läbi väga tugevat julgeoleku kontrolli, nii et ma olen kindel, et see, kes Venemaalt siia jõuda tahab on hästi kontrollitud ja ei sisalda endast julgeolekuohtu," ütles Vaher.