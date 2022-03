Kallas: põgenike rohkuse tõttu on segadust meil ja Euroopas. Valitsus katab kulud, püüame õppida kogu aeg

Täna otsustasime, et politsei- ja piirivalveamet paneb käiku massilise sisserände hädaolukorra lahendamise plaani, et saaks põgenikke sujuvamalt aidata. Loomulikult peame tegema siin ka rahalisi otsuseid ja oleme neid ka teinud. Need kulutused, mis on seoses põgenikega, tuleb katta.

Mida me vahepeal ootasime oli ka see üle-euroopaline kaitse, mille sõnumit oli vaja, et teada, mis õigused neil inimestel on. Nüüd järjest tegeletakse kohalike omavalitsustega.

Loomulikult üks on plaanid paberil ja teine asi on tegelik elu. Sellist humanitaarkriisi ei ole ju tegelikult olnud. See, et meil tuleb nädalas 10 000 inimest, selleks ei saagi kuidagi olla süsteemid valmis.

Esiteks oleme selle küsimuse ettevalmistamisega tegelenud juba jaanuarist, kui luureinfo tuli, et sellised sündmused hakkavad Ukrainas toimuma. Ja selle järeldus oli ka see, et hakkavad ka sõjapõgenikud tulema.

Inimesi tuleb Ukrainast väga palju ja isegi valitsuse liikmes on siin möönnud, et segadust on ka parasjagu palju ülevaatega ja vastuvõtmisega. Tegemist on tohutu ja erakordse põgenikekriisiga, kus praeguseks otsib varjupaika Euroopa riikidest mitu miljonit inimest ja seda vaid kahe nädalaga. Küsimus ongi selles, kas valitsus võtab selle küsimuse täiega käsile? Omavalitsused küsivad, kas saaks raha jne. Et kõigile neile küsimustele hakkaksid nüüd vastused tulema?

Kõik tahavad aidata. Kuid näete ju ka, et teatud pudelikaelasid hakkab tekkima. Mõni omavalitsus on rikkam, kuid näiteks Ida-Virumaal on nad vaesemad ja oluline oleks valiotsusest öelda, et toetatakse neid omavalitsusi?

See sõnum on saadetud. See sõnum sai ka kabinetis öeldud kõigile ministritele.

See on natuke samamoodi kui oli COVID-kriisiga. Me ju ka ei teadnud kui palju kulusid tekib. Me eraldasime valitsuse reservist esialgu teatud summa, aga siis selgus, et vaktsiinid maksavad nii palju, teine asi nii palju, siis sai tehtud täiendav lisaeelarve selle jaoks.

Rahandusminister on öelnud, et kulusid tuleks kaardistada. Inimese kohta on sellised kulud, kohalikul omavalitsusel sellised kulud, ministeeriumil sellised. Et nad saaksid selle pildi ette.

Aga loomulikult tuleb siin seda koormust jagada. Sõnum oli, et me ei saa eraldada mingit täpset summad, kui me ei tea, kui palju läheb vaja. See on nagu COVID-kriisigagi. See tuleb jooksvalt töö käigus välja ja loomulikult on riik siin abiks.

Eestis on väga palju olnud juttu, et inimesi tuleb tuhat või paartuhat päevas. Seetõttu on erinevatest sõnavõttudest tekkinud küsimus, kas see arv võib olla 25 tuhat, 50 tuhat, 100 tuhat. Kas seal on mingi piir pandud, kui palju jõuame aidata?

Eks see on kõikidel see küsimus. Ma tulen just Euroopa Ülemkogult, kus me seda ka arutasime. Erinevad riigid ütlevad oma numbreid – Ungaris on juba üle 300 000 inimese, Bulgaarias ka üle 300 000 sõjapõgeniku juba. Need on kõik põhiliselt naised ja lapsed, mis tähendab, et tegelikult vajavad nad koolikohti, vajavad abi sõna otseses mõttes. Kõigil ongi probleem.

Arutasime ka Euroopa tasandil, kas see tuleb ka mingi [rahalise] ümbrikuga kaasa.