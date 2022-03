Putin Lukašenkale: oleme teinud läbirääkimistes Ukrainaga edusamme

Valgevene president Aleksandr Lukašenka kohtus Moskvas Venemaa presidendi Vladimr Putiniga. FOTO: Sputnik/Scanpix

Venemaa president Vladimir Putin ütles täna Valgevene juhi Aleksandr Lukašenkaga kohtudes muuhulgas, et Venemaad on saatnud Ukrainaga läbirääkimistel edu.