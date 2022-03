Ukraina sõjavägi tappis järjekordse Vene kindrali

"Hea uudis on see, et Ida sõjaväeringkonna 29. armee ülem kindralmajor Andrei Kolesnikovist sai täna "veos 200", vahendas Ukraina väljaanne Obozrevatel. "Veos 200" on vene armeeväljend, mis tähistab sõjakoldest surnuna naasvat sõdurit.

„Esimene läks! Esimene Vene okupantkindral on Ukrainas hävitatud. Valmistuda järgmisel! Või, härrad kindralid, kandke ülespoole ette, et sissetung Ukrainasse on verine avantüür, mis hävitab Venemaa, kui seda viivitamatult ei peatata!” teatas Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko.

Üheksandal märtsil tapeti Harkivi all Venemaa armee üks parimaid juhte kindralmajor Vitali Gerassimov. Kuidas õnnestus see rünnak korraldada? Selgitus on lausa anekdootlik. Nimelt tegi Venemaa endale uue, loomulikult maailmas analooge mitteomava krüpteeritud sidepidamise lahenduse. Tänasel päeval on teada, et see töötab ainult seal, kus on olemas 4G side. Harkivi lähedal purustas Venemaa armee infrastruktuuriobjektid, sh 4G mastid ning see tehnoloogiline ime muutus kasutuskõlbmatuks. Viimases hädas hakkasid sõjaväelased pidama sidet vahenditega, mida on lihtne pealt kuulata ja tulemuseks oli kindrali surm.