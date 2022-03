VIDEO | Haridusministeerium: põgenike lapsed lähevad koolidesse, kus on väiksem rahvuspõhise konflikti oht

Vinter-Nemvalts ütles, et ministeeriumile on tulnud sooviavaldusi avada Ukraina õpilastele mõeldud ajutine kool, kuid praegu ühtegi liiga kindlat plaani sellega seoses paigas ei ole. "Ma arvan, et ka Tallinn on pigem sellises planeerimise faasis, ära ootavas faasis," ütles Vinter-Nemvalts.

Lisaks õpilastele on Eestisse oodata ka Ukraina õpetajaid ja tugispetsialiste. Vinter-Nemvaltsi sõnul eilse seisuga on kohalikule Ukraina kogukonnale endast teada andnud üle 50 õpetaja ja tugispetsialist, kuid tänaseks on neid kindlasti juba rohkem. "Me päris kindlasti leiame neile Eesti haridussüsteemis rakendust," kinnitas ta.

Haridus- ja teadusministeerium saatis koolidele palve anda teada koolisiseselt tekkivatest rahvuspõhistest konfliktidest. Vinter-Nemvaltsi sõnul ei näi praegu, et konfliktid oleks laialdane probleem koolides. "Eilsest päevast rääkides oli kolm-neli sellist juhtumit, kus ministeeriumil tekkis vajadus sekkuda," ütles Vinter-Nemvalts ning lisas, et loodetavasti neid ülearu palju ei tule.

Kui peaks välja kujunema koolid, kus rahvuspõhiseid konflikte tekib rohkem, kas sinna saab panna Ukraina õpilasi? Vinter-Nemvalts ütles, et haridusministeeriumi nõudlik soovitus on paigutada Ukraina õpilased Eesti koolidesse, kus ohud ja riskid on madalamad. "Meie soov on ju tegelikult see, et need õpilased meie kogukondadesse kiirelt sisse elaks," ütles ta.

Vinter-Nemvalts ütles haridusministeeriumi pressikonverentsil, et kõik Ukraina õpilased paigutatakse koolidesse, Kas olukord saab olla sama ka lasteaedadega, mis on juba pilgeni täis või tuleks ehk mõelda ajutise Ukraina lasteaia loomisele? Vinter-Nemvalts ütles, et piirkonniti on lasteaiakohtade vajadus isegi suurem kui koolikohtade. "Pean väga tõenäoliseks, et sellised variandid juba lähiajal tekivad," ütles ta.