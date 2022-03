Svet: Tallinnas on olukord kriitiliseks muutumas. Lees: Tartus said eile kohad peaaegu otsa

Nii Tallinn kui ka Tartu on juba valmis evakuatsioonikohtade loomiseks põgenikele, mis sisuliselt tähendab spordisaalide ettevalmistamist inimeste sinna viimiseks. "Selge on see, et sinna inimesi kuuks ajaks jätta… Ma loodan, et me ei pea nii tegema. See pole see, mida vajavad inimesed, kes põgenevad sõjast, kellel on kaasas lapsed, kellel on erinevad psühholoogilised traumad," ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Svet lisas, et Tallinnal on olemas ka esmane varu madratseid ja muud, mida saaks kohe esimestele tuhandetele pakkuda. Samamoodi on valmisolekus ka Turu spordihoone Tartus. Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul ollakse valmis sealne tegevus mõne tunniga käima tõmbama. "Madratsid, linad, tekid, padjad, pesuvahendid, maskid, desovahendid," loetles ta valmis pandut.

Lees tunnistas, et eile õhtul tekkis juba kriisilaadne olukord.