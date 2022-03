Kaitsepolitsei hoiatab: vaenulikud eriteenistused võivad teha katseid inimesi värvata

Kaitsepolitsei märkis pressiteate vahendusel, et Eesti vabariigi karistusseadustiku § 2342 ja 2351 alusel on kodakondsusest sõltumata karistatav igasugune kaasabi võõrriigi, sealhulgas Venemaa ja Valgevene eriteenistustele ja nendega kontaktis olemine. Karistatav on nende sõnul ka Venemaa ja Valgevene esindajatele info jagamine Eesti vabariigi piirirajatistest ning militaar- ja sisejulgeoleku objektidest.