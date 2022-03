VIDEO | Luurekeskuse ülem Grosberg vastab: kas Putin võidakse võimult kõrvaldada?

Üks järgmine taktikaline käik Vene vägede poolt võiks Grosbergi sõnul olla meredessant Odessale juhul, kui nad ei suuda maa pealt edu saavutada. „Aga selleks, et seda dessanti sinna panna, on vaja ära võtta Mõkolajiv, ja minna teisest küljest linnale peale,” rääkis Grosberg. „Dessanti ilma selleta Odessa alla maha panna on põhimõtteliselt enesetapulik operatsioon, sest nad ei suuda sellist kogust üksusi sinna paisata, mis võiks nädalaid või kuid vastu pidada.”

Kas Venemaal on plaan vallutatud aladega jõuda välja Transnistriani, ei oska Grosberg öelda. „Arvan, et nad sooviksid oma vallutusretkega välja jõuda kuni Poola piirini, aga milline see olema saab, on raske kommenteerida.”

„Täna ei ole märke sellest, et see võiks juhtuda,” vastas Grosberg. „President Putin on ehitanud oma võimuloleku aastate jooksul üles sellise repressiivse seadusandluse ja sellise repressiivse masinavärgi, mis täiesti silma pilgutamata väga julmalt suudaks maha suruda ükskõik millise kodanikualgatuse selleks. Seda, mis toimub Putini siseringis ja kas see võiks toimuda sealt, on äärmiselt raske hinnata, sest see sisering on hästi piiratud ja Putin ise viimasel ajal hoidub väga-väga eemale kõigest, millest vähegi võimalik. Ma pigem arvaks, et see [Putini maha võtmine - toim.] saab olema väga raske, kui üldse.”