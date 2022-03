VÄRSKE KAART | 11. märtsil jätkub Kiievi, Sumõ, Harkivi, Mariupoli, Mõkolajivi ja Tšernihivi piiramine

Mitmed Kiievile lähenevad tankikolonnid on ukrainlastel õnnestunud peatada ja hävitada; nn suur tankikolonn on end aga ümberpositsioneerinud, otsitakse varju näiteks metsatukkadest. Ukraina relvajõudude teatel pommitas Venemaa viimase ööpäeva jooksul eemalt erinevaid tsiviilpiirkondi: käimas on endiselt Kiievi, Sumõ, Harkivi, Mariupoli, Mõkolajivi ja Tšernihivi piiramine. Samuti tahavad Vene väed teha maakoridori Krimmi ja Venemaa mandriosa vahele. Loe värskeid arenguid Delfi otseblogist!