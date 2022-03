VIDEO JA BLOGI | Eestisse jõudnud 5000 Ukraina last ja noort. Vabu koolikohti on neile umbkaudu 10 500

Eesti koolid on valmis vastu võtma Ukraina õpilasi. Tänasel pressikonverentsil tutvustasid edasisi plaane ministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht, TTÜ õppeprorektor Hendrik Voll ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esinaine Karmen Maikalu.

Vinter-Nemvalts rääkis, et Ukrainast saabuvate laste haridustee jätkamine on võimalik kahe plaani alusel. Esimene lühiajaline plaan puudutab järelejäänud õppeaastat, teine pikk plaan puudutab seda, mis hakkab toimuma järgmisel õppeaastal. Esimeses plaanis ei ole tingimust, et kooliõpilane peab jätkama õpinguid pärast seda õppeaastat, aga pika plaani eesmärk on lõimida lapsed tavaõppesse, aidata tal kohaneda Eesti koolikultuuriga ja õppida eesti keelt.

„Kõikidele lastele, kes Ukrainast tulevad, tagatakse koolikoht. Meil on väga suur palve kohalikele omavalitsustele, et see koht tagatakse eesti keelse õppega koolis," rõhutas Vinter-Nemvalts. Lisaks proovitakse tema sõnu leida Ukrainas ülikooliõpet alustanud noortele Eesti ülikoolides ligilähedased erialad, et neil oleks võimalik õpinguid jätkata.

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esinaine Karmen Maikalu rääkis, et väga hea oleks, kui igal Ukraina lapsed ja tema perel oleks haridusasutuses oma turvaisik, kellega saab rääkida. Lisaks oleks tema sõnul hea, kui lastel oleks klassis ka paar tugiõpilast, kes aitaks Ukraina lastel sisse elada.

Samuti tuleb Maikalu sõnul pöörata tähelepanu õpetajatele, kes on juba kaks aastat kriisiseisundis elanud. „Õpetajate puhul on oht ka sekundaarse trauma tekkimiseks. See on selline trauma, mis tekib neil, kes vahetult abistavad sõjapõgenikke. Peame mõtlema selle peale, kuidas saame oma õpetajaid toetada. Nad vajavad isiklikku toetamist rohkem kui mingeid juhiseid.

